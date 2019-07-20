MSB: "Pençe harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:01
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.”
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