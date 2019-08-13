MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.13 Ağustos 2019 Salı 08:58
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
YORUM YAZ