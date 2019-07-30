MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.30 Temmuz 2019 Salı 09:52
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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