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MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

10 Eylül 2019 Salı 16:15
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:15
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