0553 313 94 23

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:36
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    1. İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    2. Japon doktorlara KKKA eğitimi
    3. Atletizm: Avrupa 10 bin metre kupası
    4. Kars’ta 3 bin 552 kök kenevir ele..
    5. Bakanlık müjdeyi verdi! Binlerce..
    6. Kimlik soran bekçiler dehşeti yaşadı!
    7. Karşı mahallenin adeti bu..! Ahmet..
    8. Yürüyüş Yolu’ndaki asırlık çınarlar..
    9. Görme engelli judocumuz yine zirvede
    10. Terör örgütü YPG/PKK’dan Irak..
    11. California'daki depremler
    12. Fuat Oktay, KKTC'de Paşaköy beldesini..
    13. Ağrı Belediyesinden yeni uygulama:..
    14. Araç sahiplerine güzel haber! Motorine..
    15. Kaçak avlanmış 3 kınalı keklik ele..
    16. Tugay’dan Eskişehir çıkarması
    17. Bomba yazışmalar ortaya çıktı! ‘Trump..
    18. Şuhut’ta arazide yangın çıktı
    19. Ayağı kapana sıkışan köpeğin imdadına..
    20. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta..
    21. Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini..
    22. (Özel) Sıcaktan bunalan İstanbullular..
    23. Başkan Erdoğan imzaladı! İşte siber..
    24. Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı
    25. Kuzey Irak’ın ofislerini Türk..
    26. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    27. Pençe Harekatı’nda PKK'ya ağır darbe!
    28. Adana'da 7 torbacı enselendi
    29. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    30. 2019 Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...
    Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum' eleştirisi: Türkiye'nin başının belası! Küçücük Hollanda...