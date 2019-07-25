MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."
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