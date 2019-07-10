MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:05
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi."
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