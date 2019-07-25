MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah, mevzi ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz ha
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah, mevzi ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 20:40
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah, mevzi ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu."
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