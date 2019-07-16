MSB:” Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor” Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasınıngerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasınıngerçekleştirildiği görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor” denildi.

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