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MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."

MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."

MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
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