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Gündem MSB paylaştı! Kararlılık vurgusu
Gündem

MSB paylaştı! Kararlılık vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 15:43:00 -
MSB paylaştı! Kararlılık vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

MSB, sosyal medya hesabından paylaştığı şiir büyük ilgi gördü.

"Güç aldık birbirimizden,

Aştık nice zorlukları,

Ele ele, yürek yüreğe,

Dalgalandırdık Al Bayrağı"

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