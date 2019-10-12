Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen teröristlerin son sayısını açıkladı
MSB, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen teröristlerin 415'e yükseldiğini açıkladı.12 Ekim 2019 Cumartesi 07:28
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi.
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