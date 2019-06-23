Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 58 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısının 58'e ulaştığını açıkladı.23 Haziran 2019 Pazar 16:54
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı'nda ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama ise şöyle:
"Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu."
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