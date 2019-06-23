Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 58 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısının 58'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı'nda ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklama ise şöyle: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu."

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