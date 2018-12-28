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MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur"

28 Aralık 2018 Cuma 14:29
MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK'nın, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur"

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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