MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtları ile 4 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtları ile 4 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.13 Haziran 2019 Perşembe 08:31
MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtları ile 4 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."
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