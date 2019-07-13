MSB: "Irak’ın kuzeyinde ’Pençe-2 Operasyon Planı’ çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekat planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." MSB: "Irak’ın kuzeyinde ’Pençe-2 Operasyon Planı’ çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekat planladığı gibi başarıyla devam ediyor.

MSB: "Irak’ın kuzeyinde ’Pençe-2 Operasyon Planı’ çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekat planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."

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