MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 o MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu."

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