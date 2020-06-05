  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:33:18 -
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı