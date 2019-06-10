MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu."
MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.10 Haziran 2019 Pazartesi 09:54
MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu."
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