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Seçim 2019 Sayfası

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:13
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:13
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