MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.06 Nisan 2019 Cumartesi 13:13
MSB: "Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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