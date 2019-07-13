MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla ’Pençe-2 Operasyon Planıi’ çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı." MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla ’Pençe-2 Operasyon Planıi’ çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı.

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla ’Pençe-2 Operasyon Planıi’ çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.