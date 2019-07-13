MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla ’Pençe-2 Operasyon Planıi’ çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı."
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla ’Pençe-2 Operasyon Planıi’ çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:55
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla ’Pençe-2 Operasyon Planıi’ çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı."
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