MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hede MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

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