MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hede
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.11 Haziran 2019 Salı 13:26
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
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