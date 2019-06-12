MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanıla
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.12 Haziran 2019 Çarşamba 16:14
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
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