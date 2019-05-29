MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:53
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."
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