MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

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