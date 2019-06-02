MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.02 Haziran 2019 Pazar 10:49
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir Doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
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