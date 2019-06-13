MSB: "İki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı"

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