MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

MSB: "Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."

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