MSB: "İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır."
MSB: "İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır.28 Haziran 2019 Cuma 00:10
MSB: "İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır."
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