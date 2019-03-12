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MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

12 Mart 2019 Salı 16:04
MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:04
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