MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."
12 Mart 2019 Salı 16:04
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