MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi." MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi."

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