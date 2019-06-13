MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi."
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi."
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