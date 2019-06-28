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MSB: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı."

MSB: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 10:12
MSB: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı."

MSB: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:12
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