MSB: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı."
MSB: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.28 Haziran 2019 Cuma 10:12
MSB: "Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı."
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