MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkis MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."

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