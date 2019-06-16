MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkis
MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.16 Haziran 2019 Pazar 11:17
MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."
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