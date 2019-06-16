MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı dahil, 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı dahil, 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.16 Haziran 2019 Pazar 16:56
MSB: "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı dahil, 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."
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