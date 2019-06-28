MSB: "Hakkâri Çukurca’da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." MSB: "Hakkâri Çukurca’da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

MSB: "Hakkâri Çukurca’da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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