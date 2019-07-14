MSB: "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Temmuz 2019 ta MSB: "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur.

MSB: "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur."

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