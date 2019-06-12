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MSB: "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45’e yükseldiğini duyurdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
MSB: "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45’e yükseldiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:54
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