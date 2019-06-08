MSB duyurdu! Gri listedeki terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Terörislerden biri gri kategoriden

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.