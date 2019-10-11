Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İşte öldürülen terörist sayısı...
Terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.11 Ekim 2019 Cuma 07:25
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğu bildirildi.
Gece 49 YPG'li daha öldürüldü
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda gece saatlerinde de 49 teröristin öldürüldüğü belirtilerek toplamda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.
Acı haber geldi
04:35 Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.
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