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Milli Savunma Bakanlığı: Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni icra edilecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde 18 Mart 2019 Pazartesi günü Çanakkale Şehitler Abidesinde icra edilecek törenle koordineli şekilde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı’nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceği belirtildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:11
Milli Savunma Bakanlığı: Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni icra edilecek

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı’nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceğini açıkladı.

Tören Marmara Denizi yönünden Ege Denizi’ne doğru yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde 18 Mart 2019 Pazartesi günü Çanakkale Şehitler Abidesinde icra edilecek törenle koordineli şekilde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı’nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceği belirtilerek, bu kapsamda; Denizde Resmi Geçit Töreninin 18 Mart günü öğleden sonra Marmara Denizi yönünden Ege Denizi’ne doğru yapılacağı kaydedildi.

Şehitler topla ve çimariva ile selamlanacak

Geçişe Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, korvetler, hücumbotlar, amfibi gemiler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, kurtarma gemileri ve çıkarma gemilerinden müteşekkil toplam 19 unsurun iştirak edeceği vurgulanarak, TCG KEMALREİS (F-247)’in Nara Burnu’ndan dönüşü ile tören geçişi başlayacağı ve Çanakkale Şehitler Abidesi önünden geçişte Çanakkale Şehitleri topla ve çimariva ile selamlanacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:11
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
  3. Türk Deniz Kuvvetleri
  4. Çanakkale Boğazı
  5. Denizde Resmi Geçit Töreni
  6. Çanakkale Şehitler Abidesi
  7. Marmara Denizi
  8. Ege Denizi
  9. Geçişe Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  10. TCG KEMALREİS
  11. Nara Burnu
  12. çimariva

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