MSB: "Bir TV kanalında TSK’da görev yapan Generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili hazırlıkların tamamlanmasına müteakip suç duyurusunda bulunulacak."
MSB: "Bir TV kanalında TSK’da görev yapan Generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili hazırlıkların tamamlanmasına müteakip suç duyurusunda bulunulacak.06 Haziran 2019 Perşembe 16:43
MSB: "Bir TV kanalında TSK’da görev yapan Generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili hazırlıkların tamamlanmasına müteakip suç duyurusunda bulunulacak."
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