MSB: "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamak MSB: "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur.

MSB: "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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