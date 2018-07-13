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MSB 2 bin 375 Jandarma uzman erbaş alımı yapacak! | JGK uzman erbaş alımı başvuruları ve şartları

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla duyruldu. Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için başvuruların başladığını açıkladı. Jandarma 2375 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. İşte jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuru tarihi ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...

13 Temmuz 2018 Cuma 17:42
MSB 2 bin 375 Jandarma uzman erbaş alımı yapacak! | JGK uzman erbaş alımı başvuruları ve şartları

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla duyruldu. Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için başvuruların başladığını açıkladı. Jandarma 2375 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. İşte jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuru tarihi ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...

Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı personel alımının yapılacığını sondakika olarak duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığına bin 997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2 bin 375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı gerçekleştirecek. 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımlarının ön başvuruları, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13- 30 Temmuz 2018  tarihleri arasında tarihleri arasında ön başvuru formu doldurularak yapılacak. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar için sınava çağırılma tarihi 7 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. internet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur" kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosundaki kriterlere uymak


Jandarma uzman erbaş başvuru formu

 

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:42
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