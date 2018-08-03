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Bedelli askerlik kılavuzu asal.msb.gov.tr de yayınlandı

Milyonlarca bedeli askerlik adayı bedelli askerlik detaylarının yer aldığı bedelli askerlik kılavuzunun açıklanmasını bekliyordu. MSB asal.msb.gov.tr/ üzerinden bedelli askerlik kılavuzunu yayınladı. Bedelli kılavuzunun yayınlanması ardından MSB (Milli Savunma Bakanlığı) asal giriş sayfası günün en çok ziyaret edilen sayfalarından biri oldu.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:32
Bedelli askerlik kılavuzu asal.msb.gov.tr de yayınlandı

Milyonlarca bedeli askerlik adayı bedelli askerlik detaylarının yer aldığı bedelli askerlik kılavuzunun açıklanmasını bekliyordu. MSB asal.msb.gov.tr/ üzerinden bedelli askerlik kılavuzunu yayınladı. Bedelli kılavuzunun yayınlanması ardından MSB (Milli Savunma Bakanlığı) asal giriş sayfası günün en çok ziyaret edilen sayfalarından biri oldu.

Bedelli askerlik detaylarının içinde yer alan bedelli kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üzerinden erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı (MSB), bu kez resmi sayfasında yaşanan erişim sorunuyla gündeme geldi. Bedelli sürecinin detaylarının paylaşıldığı asal.msb.gov.tr/ adresine ulaşmak isteyen adaylar, sayfasının açılmasını bekliyor. Peki, MSB sayfasına neden girilmiyor? MS asal giriş sayfası çöktü mü? Bedelli kılavuzunu incelemek isteyen yüz binlerce aday siteye akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sitede aksamalar yaşandı ve site çöktü. Sitedeki sorunun veri tabanıyla alakalı olup olmadığı bilinmiyor ancak erişim sorunu yaşayan vatandaşlar sosyal medyadan bilgi alış verişi yapmaya çalışıyor.

BEDELLİ ASKERLİK KILAVUZU DETAYLARI

3 YIL YABANCI ÜLKELERDE BULUNMA ŞARTI

Bedelli düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar 2 bin euroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle 2 bin euro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip, Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

 Kanun, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor. Yasayla, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.  Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:32
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