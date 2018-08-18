MSB, bedelli askerlikte ilk celp tarihini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişinin müracaatta bulunduğunu açıkladı. Bedelli askerlik başvurusu yapan 12 bin kişi 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.18 Ağustos 2018 Cumartesi 18:16
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu." ifadesi yer aldı.
İLK DÖNEM 15 EYLÜL'DE ASKERE ALINACAK
Bakanlık, "Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek." açıklamasında bulundu.
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