MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 o
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi.30 Temmuz 2019 Salı 14:57
MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu."
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