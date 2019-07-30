MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 o MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi.

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu."

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