MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

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