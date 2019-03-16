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MSB, Barbaros Hayrettin Paşa klibini yayınladı

Milli Savunma BakanlığıInstagram üzerinden “Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nı" başarıyla tamamlayan gemilerin boğazdan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa Türbesine selam duruşlarını içeren klip paylaştı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:46
MSB, Barbaros Hayrettin Paşa klibini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden “Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nı" başarıyla tamamlayan gemilerin boğazdan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa Türbesine selam duruşlarını içeren klip paylaştı.

 

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikat geçtiğimiz hafta sona ermişti. Görevini tamamlayan Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım ve TCG Barbaros, fırkateynleri ve beraberinde Bandırma korvetleri ile hücum botlarının yer aldığı, denizaltılarının da eşlik ettiği 11 Türk Savaş gemişi boğazdan geçiş yaparak, Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi’ni selamlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise buna ilişkin klip yayımladı. Klipte gemi personelinin geçiş sırasında selam durduğu görüntüler yer alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:46
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