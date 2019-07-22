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MSB: "Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı."

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:46
MSB: "Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı."
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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:46
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