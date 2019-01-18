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MSB "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verilmiştir."

18 Ocak 2019 Cuma 18:26
MSB "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verilmiştir."

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:26
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