Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Pençe Harekâtı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.02 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: Pençe Harekâtı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi.
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