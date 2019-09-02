Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Pençe Harekâtı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: Pençe Harekâtı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi. Ayrıntılar Geliyor...

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